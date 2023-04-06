قشرة الرأس المزعجة.. أشهر أنواعها وكيفية علاجها

الوكيل الاخباري - تتميز قشرة الرأس بشكل أساسي برقائق بيضاء في الشعر، مصحوبة بأعراض، مثل: الالتهاب وحكة فروة الرأس، وعلى الرغم من أنها مشكلة مزعجة، فإنه يمكن علاجها، لكن كيف يمكنكِ معرفة نوع القشرة التي لديكِ؟

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يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من العوامل قشرة الرأس، ويمكن علاجها بطرق مختلفة، ويجب فهمها قبل بدء العلاج.



أنواع مختلفة من قشرة الرأس:







1 . قشرة الرأس الجافة:

غالباً، تتطور قشرة الرأس لدى من لديهن فروة رأس جافة بشكل عام، ويمكن أن يحدث جفاف الجلد على فروة الرأس بسبب الطقس البارد الشديد، أو غسل الشعر غير المنتظم بالشامبو.



وقد يكون لدى ذوات الشعر المجعد فروة رأس أكثر جفافاً ممن لديهن أنواع شعر أخرى، ويمكن أن يؤدي استخدام شامبو الكبريتات، الذي يخلق الكثير من الرغوة أيضاً إلى تفاقم قشرة الرأس الجافة المرتبطة بالبشرة.



2 . قشرة الرأس الزيتية:

تتميز هذه الحالة بفروة رأس دهنية، وفي بعض الأحيان يمكن لجسمك أن يبدأ في إنتاج الزهم الزائد (الزيت الطبيعي الذي تنتجه الغدد الدهنية)، ويمكن أن يساعد الزهم بكميات طبيعية في ترطيب شعركِ وبشرتكِ، والحفاظ عليها من الجفاف، وقد يساعد أيضاً في تأخر بعض علامات الشيخوخة.



ومع ذلك، فإن الإفراط في إنتاج هذا الزهم، الذي يمكن أن يحدث بسبب البلوغ أو الحمل أو الإجهاد أو عدم انتظام غسل الشعر بالشامبو، يمكن أن يسبب مشاكل، وعندما يمتزج الزهم الزائد مع الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، فإنه يشكل قشرة الرأس.



3 . قشرة الرأس الفطرية:

قشرة الرأس الفطرية هي نتيجة لعدوى فروة الرأس، التي يسببها فطر "Malassezia globosa"، وتنتشر هذه العدوى الفطرية بسرعة كبيرة، عندما تكون فروة رأسكِ دهنية بشكل مفرط، أو تحتوي على اختلال في الرقم الهيدروجيني، ينتج فطر "مالاسيزيا" حمض الأوليك الذي يزيد دوران خلايا الجلد، وهذا يسبب قشرة الرأس.



4 . قشرة الرأس الناجمة عن تراكم المنتجات:

يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من منتجات تصفيف الشعر، بما في ذلك: البلسم أو المواد الهلامية أو الأمصال أو مستحضرات التجميل أو الموس أو بخاخات الشعر، إلى تراكمها على فروة رأسكِ، ويمكن أن يتحد هذا التراكم مع الأوساخ وخلايا الجلد الميتة لتشكيل قشرة الرأس، ما قد يؤدي أيضاً إلى تساقط الشعر.



5 . قشرة الرأس الناجمة عن التهاب الجلد الدهني:

التهاب الجلد الدهني هو حالة جلدية التهابية مزمنة، يمكن أن تتطور على أجزاء من جسمكِ مع تركيز أعلى من الغدد الدهنية، ويتضمن ذلك فروة رأسكِ ورقبتكِ والمناطق خلف أذنيك ووجهك وحواجبك.



تشير الدراسات إلى أنه عادة يكون سببه رد فعل التهابياً على الخميرة الموجودة بشكل طبيعي على سطح بشرتكِ، ويمكن أن يؤدي الإجهاد والتغيرات الهرمونية إلى التهاب الجلد الدهني.



نصائح للوقاية من قشرة الرأس:

· هناك العديد من الشامبوهات المضادة للقشرة دون وصفة طبية، يمكنك استخدامها لعلاج قشرة الرأس ومنعها. تأكدي من اختيار نوع يحتوي على أي من المكونات التالية: (الكيتوكونازول، حمض الساليسيليك، كبريتيد السيلينيوم، قطران الفحم، بيريثيون الزنك، سيكلوبيروكسولامين، ولوليكونازول).



· بعض العناصر الغذائية الحيوية، التي تحتاج إلى تضمينها في نظامكِ الغذائي لمنع قشرة الرأس، هي: الزنك وفيتامينات (ب)، والدهون.



· تجنبي الذهاب إلى علاجات الشعر الكيميائية.



· تنظيف شعركِ وغسله بشامبو خالٍ من الكبريتات بانتظام.



· الامتناع عن استخدام الكثير من منتجات تصفيف الشعر.



· اغسلي فروة رأسكِ بالماء الفاتر أو البارد، مع تجنب الماء الساخن.

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