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الإثنين، 14-11-2022 03:12 م

لعلاج تشقق القدمين وتنعيمهما ... إليك الآتي

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الوكيل الإخباري - خلطات سريعة جداً لعلاج تشقق القدمين وتنعيمهما. ترغب المرأة في الصيف بارتداء الصنادل والأحذية المفتوحة او حتى المشي على رمال الشاطئ حافية القدمين لكنها قد تشعر بالإحراج بسبب خشونة قدميها والمظهر المتشقق لكعب القدم، لكن يمكن علاج هذه المشكلة الجمالية من خلال خلطات طبيعية تساعد على تقشير طبقات الجلد الميت لتحصلي بالتالي على قدمين ناعمتين.


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خلطة بيكربونات الصودا لعلاج تشقق القدمين


بيكربونات الصودا من المواد الطبيعية التي تمتلك خواص التقشير وتمنح جلد القدمين النعومة وتزيل عنهما طبقات الجلد الجافة. قومي بتذويب ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا بحوالي لتر ونصف من المياه الفاتر داخل وعاء واسع. انقعي قدميك بالمزيج لمدة 10 دقائق، وابدئي بتدليك كعب القدم بواسطة حجر الخفان او مبرد خاص لإزالة الخلايا الميتة. بعد الإنتهاء، جففي القدمين ثم ادهنيهما بالقليل من الفازلين أو أحد الزيوت الطبيعية المرطبة كزيت اللوز ومن الأفضل ارتداء الجوارب القطنية بعد هذه الخطوة للحفاظ على رطوبة ونعومة قدميك.

 

وصفة زيت الزيتون لعلاج تشقق القدمين


لا تترددي باستخدام هذه الوصفة الرائعة للحصول على قدمين ناعمتين وخاليتين من التشقق. قومي بدهن باطن القدمين قبل النوم بكمية كافية من زيت الزيتون مع التدليك الخفيف، ثم ارتدي الجوارب القطنية الى فترة الصباح ليتفاعل الجلد مع الزيت واحصلي على ملمس قدمين ناعمتين. فزيت الزيتون يتميز بغناه بمضادات الأكسدة والمواد المرطبة للجلد والتي تعالج كذلك التشققات.

وصفة خل التفاح لعلاج تشقق القدمين


تعتمد هذه الوصفة على مزج ملعقتين من خل التفاح مع مقدار لتر من المياه الفاتر داخل وعاء واسع. انقعي القدمين في الوعاء لمدة 10 دقائق، ثم استخدمي فرشاة خاصة أو مبرد للقدمين ومرريه على باطن القدم لإزالة الخلايا الميتة. وبعد تجفيفهما، ادهنيهما بزيت اللوز الحلو او الفازلين.

 

 

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