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الأربعاء، 02-11-2022 12:12 م

مكعبات الثلج للبشرة اتجاه تجميلي فعال

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الوكيل الإخباري - علاج البشرة بمكعبات الثلج اتجاه جديد آخذ في الازدياد بين عشاق الجمال.

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ومن الممكن استخدام الثلج البسيط على الجلد للحصول على تأثيرات متوهجة، وفقاً لتقارير عشاق التجميل عبر الإنترنت. وفي الواقع، يتم تسويق منتجات مخصصة لتسهيل فرك الثلج على الجلد.

 

 




هل للثلج فوائد حقيقية للبشرة؟

 


قال الدكتور عثمان قريشي، طبيب التجميل ومؤسس عيادة لوكس لصحيفة إكسبريس البريطانية "لطالما كان الثلج عنصراً أساسياً في العناية بالبشرة للحصول على بشرة نقية وصحية".

 



إذن، لماذا تعتبر هذه الطريقة مفيدة للبشرة؟ أوضح الطبيب أنه يجعل المنتجات أكثر فعالية ويعالج عدداً من مشكلات العناية بالبشرة.

 



وقال الدكتور "يمكن أن يساعد فرك الثلج قبل وضع منتجات التجميل مباشرة على امتصاص المنتجات بشكل أفضل من خلال الوصول إلى الطبقات العميقة من الجلد. وعند تطبيقه، تؤدي درجة الحرارة المنخفضة إلى ارتفاع الدم تحت سطح الجلد، وهذا بدوره يعالج مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد مثل الالتهابات والجلد الباهت والبثور والانتفاخ والهالات السوداء".

 

 



كم مرة يجب تطبيق الثلج على وجهك؟

 


يوصي الدكتور قريشي بوضع الثلج على الجلد مرة واحدة في اليوم (خاصة إذا كان لديك بشرة حساسة). ومن المهم توخي الحذر عند تجربة علاجات جديدة لبشرتك. وإذا وجدت أن بشرتك قد أصبحت متقرحة أو حمراء جداً بعد استخدام الثلج، يجب أن تتوقفي.

 

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