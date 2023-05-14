هكذا تحصلين على شعر لامعٍ في ثوانٍ؟

الوكيل الاخباري - مع تغير الموضة عاماً بعد عام، بات الحصول على الشعر اللامع أمراً مرغوباً بشدة، وأصبحت الكثيرات من النساء يبحثن عن طرق يمكنهن من خلالها الحصول على شعر أكثر لمعاناً ونعومة.

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وبلا شكِ أنكِ، وخلال بحثكِ، سمعت الكثير من النصائح، مثل: تبديل الشامبو الخاص بك، واستخدام قناع مرطب للشعر، والتوقف عن تمليسه، وحجز موعد لقصه كل شهر، واستخدام أكبر عدد ممكن من منتجات تصفيف الشعر الصحية.



رشاشات الزيت

إذا كان شعرك جافاً أو تالفاً بشكل خاص، فإن رذاذ الزيت هو أفضل طريقة لإضافة لمعان جمالي مع تغذية البقع الجافة في نفس الوقت. واحد مع فوهة لائقة سيوفر حجابًا ناعمًا ومتساويًا من زيت التكييف، الذي يغرق في خيوط عطشى دون أن تجعل جذورك تبدو دهنية. حركة جيدة بشكل خاص بعد جلسة فرد الشعر.



لكن، في الواقع ليس من السهل دائماً الالتزام بقواعد "الشعر الصحي"، حيث إنها تتطلب وقتاً وجهداً، وتحتاج للكثير من الصبر حتى تشعري بالنتائج.

ولحسن الحظ، هناك بعض المنتجات التي يمكن أن تجدي فيها الحل، إذ إنها تقدم إصلاحات سريعة وذكية، ويمكن العثور عليها بسهولة في رفوف المتاجر.



علاجات لاميلار

ابحثي عن العلاجات التي تستخدم تقنية لاميلار، وهي تقنية تستهدف المناطق التالفة من الشعر، عن طريق ترسيب المكونات النشطة المركزة، مثل: الأحماض الأمينية، والبروتينات التي تفيد في إصلاح الشعر، حيث تعمل هذه العلاجات من خلال ترطيب وإصلاح أي مناطق جافة أو تالفة على الفور.



ومن الأفضل استخدامها في الحمام، وتتطلب أقل من 10 ثوانٍ، للقيام بعملها، والحصول على نتائج فورية، من حيث تقليل التجعد، وإضافة لمعان عاكسٍ ورائع لشعرك.



الأمصال المتخصصة

لاتزال الأمصال أسرع الطرق وأسهلها للحصول على شعر لامع في ثوانٍ، ورغم أن معظمها يعتمد على السيليكون، فإنه لا داعي للخوف، فالسيليكون عنصر تجميلي آمن وشائع للغاية في مصل الشعر، يجلب لمعاناً رائعاً، بالإضافة إلى حماية خصلات الشعر من التجعد.

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