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السبت، 15-10-2022 10:36 ص

أمريكي قتل 17 شخصا ينجو من الإعدام.. فما السر؟

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الوكيل الإخباري - رفضت هيئة محلفين أمريكية، الخميس، عقوبة الإعدام لنيكولاس كروز، منفذ عملية إطلاق نار قتل فيها 17 شخصاً في مدرسته الثانوية السابقة في فلوريدا، واختارت بدلاً من ذلك السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط عنه.

وتداولت هيئة المحلفين طوال يوم الأربعاء ولفترة وجيزة الخميس، قبل اتخاذ القرار بالحكم على كروز البالغ 24 عاماً، بالسجن مدى الحياة لإطلاقه النار في فبراير 2018 وقتله 14 تلميذاً وثلاثة موظفين في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس في باركلاند بولاية فلوريدا.

وينبغي أن تحظى التوصية بعقوبة الإعدام بإجماع الهيئة، وفي هذه الحال رأى عضو على الأقل أو أكثر من الهيئة التي تضم 12 عضواً، أن العقوبة غير مبررة بسبب الظروف المخففة.

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ولدى قراءة الحكم، كان كروز يحدق في طاولة الدفاع دون أي تعبير، بينما كان العديد من أقارب الضحايا الذين حضروا الجلسة يهزون رؤوسهم غير مصدقين.


وكان كروز قد أقر بالذنب في الجريمة التي نفذها يوم عيد الحب العام الماضي، وقال المدعون خلال الجلسات الخاصة بالعقوبة والتي استمرت ثلاثة أشهر، أن العقوبة المناسبة هي الإعدام.


وكانت محامية كروز، ميليسا ماكنيل، قد دعت هيئة المحلفين إلى إبداء الرأفة بشاب وصفته بأنه "مريض عقلياً ونفسياً وشخص منكسر".

 

البيان 

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