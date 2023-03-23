تحذير للأستراليين: ثعبان سام في السرير

الوكيل الإخباري - حذر «صائد ثعابين» يدعى زاكري، في صفحته على فيسبوك، الأستراليين من انتشار الأفاعي البنية، داعياً إياهم إلى فحص أسرتهم قبل النوم، وذلك بعد أن اكتشف صاحب منزل ثعباناً بنياً طوله 6 أقدام، مختبئاً بين الأغطية، وتعتبر الثعابين البنية من أخطر سلالات الثعابين في أستراليا، بسبب ولعها بالعيش في المناطق المأهولة بالسكان.



الثعبان البني الشرقي هو ثاني أكثر سلالات الثعابين فتكاً في العالم، بسبب سمها القوي الذي يسبب الشلل، والنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه، وحتى الموت. وأثارت الصور التي وثقت الواقعة، حالة ذعر بين مستخدمي الإنترنت.

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