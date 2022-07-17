اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لاستخدام ذكور بالصبغة المدنية

الوكيل الاخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لاستخدام عدد من الذكور بالصبغة المدنية لمهنة “خياط” ولحساب مديرية التزويد اللوجستي / قيادة مستودعات الملابس والمهمات.



ومن شروط التقدم أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وحاصل على شهادة خبرة بمهنة الخياطة من أي منشأة، وأن يجتاز الفحص المهني من قبل مديرية التزويد اللوجستي، وأن يكون لائقا طبيا من الناحية الصحية، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة.



كما يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.



وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة المركز العسكري للتجنيد / خو، والتواجد في تمام الساعة السابعة صباحا، وحسب الأيام المعلنة من خلال البرنامج المخصص لكل محافظة / لواء، وحسب البرنامج الآتي:



محافظات (الكرك، العقبة، الطفيلة، معان، مأدبا)، يوم الأحد الموافق 24 تموز الحالي.



محافظات (عمان، الزرقاء، البلقاء)، يوم الاثنين 25 تموز الحالي.



محافظات (عجلون، جرش، المفرق، إربد)، يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز الحالي.



وعن الوثائق المطلوبة عند المراجعة، لفت الإعلان إلى ضرورة إحضار شهادة خبرة مصدقة من المنشأة، وهوية شخصية، راجية عدم اصطحاب مرافقين أو أجهزة خلوية إلى مكان المقابلة.



ودعا إلى التقيد بشروط السلامة العامة، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ صاحب الطلب بموعد ومكان المقابلات اللاحقة والفحوصات الطبية وغيرها من متطلبات التجنيد عن طريق رسالة نصية (SMS) على الهاتف الذي تم إدراجه على طلب الالتحاق في المركز العسكري للتجنيد.

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