الأردن خط أحمر .. وسم يتصدر منصات التواصل

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



تصدر وسم الأردن خط أحمر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال 24 ساعة الماضية . اضافة اعلان





وعبّر النشطاء عن تأييدهم ودعمهم للملك والقوات المسلحة الأردنية في جهودهم لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال توفير الدعم الجوي وإقامة المستشفيات الميدانية،وتوفير الأدوية والمساعدات الطبية الضرورية والسعي لحشد موقف دولي تجاه وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة .



وتداول النشطاء مقاطع فيديو توثق اسلوب تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين، مما أظهر الاحترام والتقدير لحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي .



كما دعا الناشطون أفراد الأمن العام الى التصدي بحزم والضرب بيد من حديد لأي محاولات لتفجير الفتنة وزعزعة أمن البلاد على شكل التظاهر بشكل غير سلمي او اي خطابات تدعو للكراهية عبر اطلاق وسم #الأردن_خط _ أحمر .