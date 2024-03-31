الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن خط أحمر .. وسم يتصدر منصات التواصل

الحنيفات: الاردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

التعليم العالي : اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية غداً الإثنين

فرص عمل للممرضين الأردنيين في ألمانيا

حزب الله يقصف ثكنة إسرائيلية

شهيدان إثر قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

رئيس الفيدرالي: لا خوف من الركود..ولسنا في عجلة لخفض الفائدة

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

بنك إسرائيل يدعم تجنيد الحريديم

1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

الأحد، 31-03-2024 01:40 م

الأردن خط أحمر .. وسم يتصدر منصات التواصل

WhatsApp Image 2024-03-31 at 1.40.53 PM


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي


تصدر وسم الأردن خط أحمر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل  خلال 24 ساعة الماضية .اضافة اعلان


وعبّر النشطاء عن تأييدهم ودعمهم للملك والقوات المسلحة الأردنية في جهودهم لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال توفير الدعم الجوي وإقامة المستشفيات الميدانية،وتوفير الأدوية والمساعدات الطبية الضرورية والسعي  لحشد موقف دولي تجاه وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة .

وتداول النشطاء مقاطع فيديو توثق اسلوب تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين، مما أظهر الاحترام والتقدير لحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي .

كما دعا الناشطون أفراد الأمن العام الى التصدي بحزم والضرب بيد من حديد لأي محاولات لتفجير الفتنة وزعزعة أمن البلاد على شكل التظاهر بشكل غير سلمي او اي خطابات تدعو للكراهية  عبر اطلاق وسم #الأردن_خط _ أحمر .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هدر

الحنيفات: الاردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

3202427131555777013249

التعليم العالي : اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية غداً الإثنين

421050_60_1692697383

فرص عمل للممرضين الأردنيين في ألمانيا

434057151_722528163387754_4272674853856363864_n

التعامل مع 1213 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

222-9

1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

66092b4e30048

البدء بتنفيذ خط جديد للصرف الصحي لإنهاء المشكلة البيئية بوادي سريج

أخبار متعلقة
34343434343434343434343434343434343434343434343434-1

القوات المسلحة تتسلم 36 شاحنة مساعدات عراقية لغزة

000

الملكة رانيا: وقف إطلاق النار الفوري أولوية في غزة

00008

الملكة: نستقبل رمضان وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة

الملك 10

الملك بحلول رمضان: اللهم خفف من معاناة أشقائنا في غزة

111

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

63845416640117918040

القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة