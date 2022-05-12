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الخميس، 12-05-2022 01:42 م

الحكومة تعلن رسمياً بدء انتاج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم

كعكة-اليورانيوم


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية اليوم الخميس، عن نجاح تشغيل مصنعها الريادي لإنتاج الكعكة الصفراء من الخام الأردني وإدخاله حيز الخدمة.

وأكد مدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق، تشغيل المصنع بكامل وحداته، وإنتاج عشرين كيلوغراما من الكعكة الصفراء بكفاءة عالية بعد معالجة 160 طنا من خام اليورانيوم الموجود في منطقة وسط الأردن.

وقال إنه سيتم إنتاج عشرات الكيلوغرامات من الكعكة الصفراء بمعالجة مئات الأطنان من الخام خلال الأشهر المقبلة، والتي تعد الركيزة الأساسية للإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن جميع مراحل الإنتاج جرت وفق المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة من قبل فريق الشركة للوصول إلى هذه المرحلة المهمة، والتي مكنت الشركة من الحصول على البيانات والقياسات والتصاميم الهندسية الضرورية وكلفة الإنتاج تمهيدا للانتقال إلى المستوى التجاري.

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وأوضح الشناق أن الشركة أنشأت مختبر تحضير فيزيائيا ومختبرات تعدينية وتحليلية متخصصة في الموقع الميداني للشركة لإجراء التجارب والأبحاث في مجال استخلاص وتعدين اليورانيوم والمعادن المصاحبة الأخرى، وجرى رفد المختبرات بأحدث أجهزة التحليل الآلي من خلال مشاريع تقنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية.



 




 

 


 

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