المواصفات: 22 شكوى تلاعب بعداد مضخّة الوقود خلال شهرين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إن 22 شكوى وردت حول تلاعب بعداد مضخات الوقود خلال شهري أيلول الماضي وتشرين الأول الحالي.

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وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري" بشأن شكوى المواطنين على محطات المحروقات أنها تابعت جميع الشكاوى خلال 24 ساعة من ورودها للمؤسسة.



وتابعت "بينت نتائج المتابعة أن الشكاوى غير مبرّرة وأنّ المنتجات المشتكى عليها مطابقة للمواصفات".



علماً أن المؤسسة تنفذ بشكل مستمر جولات دورية وأخرى فجائيّة للتحقق من محطّات ومضخّات الوقود في جميع محافظات المملكة إلى جانب متابعتها للشكاوى الواردة عليها.

