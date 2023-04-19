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الأربعاء، 19-04-2023 09:38 ص

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر كيلو الكوسا 10 قروش اليوم الأربعاء في السوق المركزي حيث بلغ سعره من 20 إلى 40 قرش.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3100.416 طن، توزعت على 2048.545 طن خضار، 863.926 طن فواكه، و 187.946 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 548.074 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 54 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 70 إلى 100 قرشاً  ، زهرة من 35 إلى 65 قرشاً، فلفل حار من 40 إلى 70 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 40 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الأربعاء :



 




 

 


 

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