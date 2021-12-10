الجمعة 10-12-2021
الوكيل الاخباري

الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن

أردوغان: لا سلام دون دولة فلسطينية على حدود 67

العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021

الاحتلال يعتقل صيادين في بحر شمال قطاع غزة

السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي

ليبيا تعلن فتح الباب أمام عودة العمالة المصرية

٢.٢ الف طالب مدرسة تلقوا لقاح كورونا

فضيحة "آثار الكوكايين" تهز البرلمان البريطاني

الخلايلة: الفساد من الكبائر

غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 10-12-2021 12:44 م

تحديثات على جناح الأردن في اكسبو وفريق لمتابعة الملاحظات

الجناح-الأُردني-في-دبي-إكسبو


الوكيل الاخباري -  قال أمين عام وزارة الاستثمار المفوض العام لمعرض دبي إكسبو زاهر القطارنة، إنه تم تشكيل فريق من الوزارة لمتابعة جميع التعليقات والملاحظات المتأتية على الجناح الأردني.

اضافة اعلان


وأكد في حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، إجراء تحسينات على المحتوى المقدم وعلى الجناح الأردني في المعرض.


وأضاف أن هنالك فرقا بين المعارض العادية ومعرض إكسبو، واصفا الأخير بأنه منصة عالمية ثقافية اجتماعية سياحية رياضية ريادية اقتصادية واستثمارية شاملة لكافة مناحي الحياة، وهو فرصة للدول لعرض إمكاناتها.


وتابع أن الإمارات نجحت باستضافة هذا المعرض في مدينة دبي الذي يقام كل 5 سنوات، مشيرا إلى الاهتمام الأردني بإنجاح هذه الاستضافة الأولى لدولة عربية.
وأشار إلى أنه متوقع أن يزور معرض إكسبو 25 مليون شخص، داعيا القطاعات الحكومية والخاصة المهتمة لاستغلال الجناح الأردني للتشبيك مع السوق الخارجي.


وبيّن أنه تم البدء بإقامة فعاليات في الجناح الأردني، الذي يحتوي على أقسام عن التنقل والاستدامة والفرص المتاحة والمواقع السياحية، وأنه تم وضع خطة للفعاليات المستقبلية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021972841770122161

٢.٢ الف طالب مدرسة تلقوا لقاح كورونا

26452_3_1612609558

الخلايلة: الفساد من الكبائر

4bcdd29c-854e-4577-9689-db6b9bb8f358_16x9_1200x676

الأوبئة: “أوميكرون” قد يكون تحور في الأردن

كورونا 7

تسجيل اول اصابتين بمتحور اومكيرون في الاردن

11202122203637553083030

الأشغال تتعامل مع 107 بلاغات خلال المنخفض الجوي الحالي

102021914930497497736

معان : ضبط وإتلاف طنين من المواد والأغذية منتهية الصلاحية

أخبار متعلقة
www

بحث التعاون الاقتصادي بين الأردن وروسيا

e14484a0-0041-44fa-ac4a-4363398c9603 (1)

عمان تتزين احتفاء باليوم الوطني للأردن في اكسبو دبي 2020-صور

143-161247-it-will-talk-world-uae-promises-expo-repeated_700x400

إقالة مقدمي المعلومات المغلوطة عن الأردن في اكسبو دبي 2020

WhatsApp-Image-2021-11-12-at-3.09.48-PM-1

عمرو: نعمل على تطوير قانون الاستثمار

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الاستثمار تعقد ملتقى يضم 100 مستثمر في قطاعات متنوعة

expo-2020-dubai-image-1

وزارة الاستثمار تعقد ملتقى يضم 100 مستثمر في دبي