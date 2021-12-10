تحديثات على جناح الأردن في اكسبو وفريق لمتابعة الملاحظات

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الاستثمار المفوض العام لمعرض دبي إكسبو زاهر القطارنة، إنه تم تشكيل فريق من الوزارة لمتابعة جميع التعليقات والملاحظات المتأتية على الجناح الأردني.

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وأكد في حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، إجراء تحسينات على المحتوى المقدم وعلى الجناح الأردني في المعرض.



وأضاف أن هنالك فرقا بين المعارض العادية ومعرض إكسبو، واصفا الأخير بأنه منصة عالمية ثقافية اجتماعية سياحية رياضية ريادية اقتصادية واستثمارية شاملة لكافة مناحي الحياة، وهو فرصة للدول لعرض إمكاناتها.



وتابع أن الإمارات نجحت باستضافة هذا المعرض في مدينة دبي الذي يقام كل 5 سنوات، مشيرا إلى الاهتمام الأردني بإنجاح هذه الاستضافة الأولى لدولة عربية.

وأشار إلى أنه متوقع أن يزور معرض إكسبو 25 مليون شخص، داعيا القطاعات الحكومية والخاصة المهتمة لاستغلال الجناح الأردني للتشبيك مع السوق الخارجي.



وبيّن أنه تم البدء بإقامة فعاليات في الجناح الأردني، الذي يحتوي على أقسام عن التنقل والاستدامة والفرص المتاحة والمواقع السياحية، وأنه تم وضع خطة للفعاليات المستقبلية.