الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 11:22 ص

9026 إصابة إثر حوادث السير في عام 2021

إدارة السير 2


الوكيل الإخباري- قال مساعد مدير الأمن العام العميد أيمن العوايشة إن أكثر أيام الأسبوع تسجيلا للحوادث هو يوم الخميس، وتحديدا بين الساعة 5-6 مساءً، وأقلها عند الساعة 5-6 صباحاً.

وبين العوايشة، أن عدد المركبات في المملكة بارتفاع حيث بلغ عددها 1,780 مليون مركبة، مشيرا إلى ارتفاع 4-5% في عددها سنوياً.

ولفت العوايشة إلى أن عدد الإصابات البشرية إثر الحوادث في عام 2021 بلغ 9026 إصابة، مقابل 10857 في 2019، مشيرا إلى انخفاض نسبة "الحوادث البشرية" في السنوات الخمس الماضية بنسبة 8.5%.

وبتقريب الأرقام، فإن عام 2021 سجل حدوث 49 حادثا لكل 10 آلاف مركبة، مقابل 65 حادثا لكل 10 آلاف مركبة.

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