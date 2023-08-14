أسهم أوروبا تهبط بسبب خسائر شركات التعدين

الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الإثنين بفعل خسائر شركات التعدين ذات الانكشاف على الصين على خلفية مخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر فيها، كما تراجعت أسهم شركات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط. اضافة اعلان





وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % ليواصل خسائره من الجلسة السابقة.



وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1 % كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز 0.8 % مع هبوط أسعار النفط الخام والمعادن الأساسية وسط تزايد المخاوف بشأن قطاع الموارد الأساسية في الصين وارتفاع الدولار.



وهبط سهم إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين والأكثر قيمة في التداول العام بأوروبا 0.5 %.



