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الخميس، 08-06-2023 10:31 ص

الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% بالربع الأول

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الوكيل الإخباري - نما الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس.اضافة اعلان


تشير أرقام نمو الاقتصاد بالربع الأول إلى تراجع طفيف مقارنة مع التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقا لمعدل النمو والبالغة 3.9 % .

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفضت بالربع الأول على أساس فصلي بنسبة 1.4 % مقارنة بالربع الأخير من 2022.

وأضافت الهيئة أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمت 5.4 % على أساس سنوي و1 % على أساس فصلي، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 4.9 % على أساس سنوي، و1.1 % على أساس فصلي.

وزادت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 % على أساس سنوي في الربع الأول، غير أنها انخفضت على أساس فصلي بنسبة 4.7 % ، مقارنة بالربع الرابع من 2022، بحسب بيان الهيئة.

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