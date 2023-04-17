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الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة

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الإثنين، 17-04-2023 03:16 م

الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة

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الوكيل الاخباري - قال وزيران اليوم إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

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وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار في حدث في نيودلهي بأن حكومته تدرس اتفاقا مسبقا بشأن معاهدة للتجارة التي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي.


وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي مانتوروف إن موسكو تطمح إلى زيادة الواردات من الآلات من الهند لتحسين التوازن التجاري. ( الاقتصادية )

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