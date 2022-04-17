بيانات رسمية بالصين تُظهر تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي خلال مارس

الوكيل الاخباري- تشير توقعات إلى تسجيل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس/آذار مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.



وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، في الفترة من يناير كانون/الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4%، بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.



ولكن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6%، في الربع الأول من 1.6%، في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

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