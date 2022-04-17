الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

هل ترى نقطة على الجبل أم لا؟..ذعر في تيك توك بسبب فيديو

7 حيل مفيدة قد لا تعرفها عن جي ميل.. بينها عدم إرسال بريد

إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

أسعار الذهب محليا

رصد 10 مخالفات قطع إشارة حمراء

3 وفيات إثر حوادث سير خلال 24 ساعة

الأحد، 17-04-2022 10:25 ص

بيانات رسمية بالصين تُظهر تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي خلال مارس

3bdce0c0a80fe6a917209ba94462f0d6


الوكيل الاخباري- تشير توقعات إلى تسجيل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس/آذار مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، في الفترة من يناير كانون/الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4%، بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.

ولكن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6%، في الربع الأول من 1.6%، في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
1553431492240

تعزيز تنافسية المنتج المحلي يتطلب تمكينا إجرائيا وتنظيميا

CRWYTBIWAC

أزمة ديون روسيا قد تكون من بين الأصعب في التاريخ.. هل تتدخل أميركا؟

1-135

العراق: تعرضنا لضغوط لزيادة إنتاج النفط بعيدا عن أوبك

27279A97-118A-4480-AC5C-7CF81F294623

تركيا تلزم قطاع السياحة والخدمات بتحويل عائداته عن طريق البنك المركزي

61c20bd04236042201127c8c

السعودية تطرح غدا صكوكا مقومة بالريال

264935_25_1650174508

الصين : 73.9 مليار دولار صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة

أخبار متعلقة
264935_25_1650174508

الصين : 73.9 مليار دولار صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة

BeFunky-collage-7-11

الصين.. النمو الاقتصادي مهدد مع انتشار كورونا

D2B2DAE6-9EB3-42A5-8F6B-F981695B1872

الصين تتجه لتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الإقراض

62565d474c59b7742344535a

الجمارك الصينية: التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بمقدار 28,7%

thumbs_b_c_57ce798f21abbcbff3df466364c32c01

250 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا

62553e49f0baf

الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأردن من حيث السلع