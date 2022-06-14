622 مليون دينار تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمملكة العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى المملكة، بنهاية العام الماضي 622 مليون دينار، مستحوذا على حصة بلغت 1.2 % من الإجمالي العربي.

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وبحسب بيانات أصدرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اليوم الثلاثاء، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة 42 % لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021، و لتمثل حصتها 6.3 % من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3 % من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.



وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي، استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على أكثر من 96 % من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1 % تلتها السعودية بقيمة 19.3 مليار دولار وحصة 36.5 % ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.1 مليارات دولار وحصة 9.7 % من الاجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.6 مليارات دولار، ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2.2 مليار دولار.