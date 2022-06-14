الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

وزارة التخطيط: توسعة الصوامع تعزز الأمن الغذائي في المملكة

المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

الثلاثاء، 14-06-2022 12:22 م

622 مليون دينار تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمملكة العام الماضي

0L5A1502 - Copy


الوكيل الإخباري - بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى المملكة، بنهاية العام الماضي 622 مليون دينار، مستحوذا على حصة بلغت 1.2 % من الإجمالي العربي.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات أصدرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اليوم الثلاثاء، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة 42 % لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021، و لتمثل حصتها  6.3 %  من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3 % من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.


وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي، استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على أكثر من 96 % من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1 % تلتها السعودية بقيمة 19.3 مليار دولار وحصة 36.5 % ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.1 مليارات دولار وحصة 9.7 % من الاجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.6 مليارات دولار، ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2.2 مليار دولار.

إقرأ ايضا
1207

ارتفاع أسعار النفط عالميا

321061-821542695

بتكوين تهوي إلى 23 %

p08mqbrp

حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

2 - Copy

انخفاض أسعار الذهب محلياً

62a828c46c817

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً

0L5A8804

طرح عطاء تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق

أخبار متعلقة
0L5A9333

الصادرات الوطنية.. ارتفاع الخضار وانخفاض الملابس وهذه الدول التي تستحوذ

wind-farm-kenya

هيئة الطاقة: الأردن ينتج 621 ميغاواط كهرباء من الرياح سنوياً

42LAhMJ4oaSF7McB8ESw24CUIxXkbwUd4imNdcT3

عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير

unnamed-1

60 مستفيدا من برنامج تأهيل سيدات الأعمال من أجل التصدير

4qcN1PRYbFIfr6JsTaZuPuNGdxfmS24HhHpDOgkV

وزير الاستثمار يبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة

0L5A8804

7.5 % ارتفاع في حجم الطاقة الكهربائية التي صدرها الأردن خلال 4 أشهر