إيران تعرض أنواعا من منتجاتها العسكرية في معرض بمينسك

الوكيل الإخباري- عرضت إيران سلسلة من قدراتها الدفاعية في المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية "Milex-2023" الذي يختتم أعماله اليوم السبت في العاصمة البيلاروسية مينسك.



وشارك في المعرض هذا العام أربع دول هي بيلاروس وروسيا والصين وإيران، فيما حضره ممثلون من نحو 30 دولة.



ومن المعدات التي عرضتها إيران في هذا المعرض طائرة "شاهين" المسيرة، ومدفع رشاش يمكن تثبيته على المروحيات والسفن، وطائرة "مهاجر" المسيرة (على شكل مجسم)، وصاروخ "بصير" الذي يصل مداه إلى 700 كيلومتر وهو قادر على ضرب أهداف في البحر، وكذلك نظام Almas-1 المضاد للدبابات.

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روسيا اليوم