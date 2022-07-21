استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

الوكيل الإخباري - قبل الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وكلفه لترؤس حكومة تصريف أعمال.

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وفي قت سابق ، أعلن رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.



وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.



وأعلن دراغي قبل أسبوع أنه سيترك منصب رئيس الوزراء.



وفشل مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراغي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.



وحسب المصادر الحكومية، فإنه من المرجح أن يستقبل دراغي يوم غد الخميس.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

روسيا اليوم