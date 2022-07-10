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الأحد، 10-07-2022 01:16 م

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في اليابان

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الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون اليابانيون اليوم الأحد، التصويت من أجل تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ وسط توقعات بحصول الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على دعم قوي بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

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وذكرت وكالة كيودو اليابانية الرسمية، أن نتيجة الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات تعد مقياسا لثقة الناخبين بعد تسعة أشهر تقريبا من تولي حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي وضع هدفا لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، للاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ.


وكانت الحملات الانتخابية قد استؤنفت أمس وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تعليقها لفترة وجيزة إثر مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في حين أقرت الشرطة اليابانية بوجود ثغرات أمنية "لا يمكن إنكارها" خلال الحدث الذي كان آبي يشارك به.


وأظهرت استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي بحصول الحزب الديمقراطي الليبرالي على 60 من 125 مقعدا على الأقل يجري التنافس عليها، في وقت يحتاج إلى الفوز بـ69 مقعدا للحصول على أغلبية المقاعد.

 

بترا

 




 

 


 

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