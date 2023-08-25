الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير إسرائيلي

الوكيل الاخباري -

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أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان الجمعة، أن العلاقات بينه وبين إسرائيل “يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة”.وقال “إن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .وذكر، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.