الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

الصين تحذر من موجة حر تشكل تهديدا خطيرا

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الأربعاء، 24-08-2022 10:17 ص

الصين تحذر من موجة حر تشكل تهديدا خطيرا

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الوكيل الاخباري - حذرت السلطات الصينية من أن موجات الحر والجفاف في البلاد التي تشهد ارتفاعا قياسيا، تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف.

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وتشهد الصين منذ أسابيع موجة حر غير مسبوقة في أجزاء منها. وبلغت الحرارة 45 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد.


وأدت موجة الحر هذه في عدد كبير من المناطق إلى انخفاض مقلق في مستويات المياه، وإلى جفاف غدا يسبب مشكلة للمزارعين، خصوصا لزراعات الأرز وفول الصويا، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.


وفي هذه الأجواء، دعت 4 وزارات صينية، أمس الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات لحماية المحاصيل واستخدام المياه "بالقطارة".


وقالت وزارة الزراعة في بلاغ إن "الامتداد السريع للجفاف، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والأضرار الناجمة عنها، تشكل تهديدا خطيرا للإنتاج الزراعي في الخريف".


وعبر متخصصون في الأشهر الأخيرة عن قلقهم على جني المحاصيل غير المؤكد هذا العام في الصين، بسبب القيود الصحية المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19، الذي يسبب اضطرابا في التجارة والخدمات اللوجستية. وقد أرجأوا الزراعة في الربيع.


وتعاني الصين أساسا في الأوقات العادية من نقص في الأراضي الصالحة للزراعة.

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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