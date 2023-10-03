العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة

الوكيل الاخباري- كلف ملك إسبانيا فيليبي السادس اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة، وفق ما أعلنته رئيسة مجلس النواب.



وقالت رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في خطاب متلفز إن الملك الذي أجرى محادثات مع الأحزاب الإسبانية "أبلغني بقراره باقتراح بيدرو سانشيز كمرشح لرئاسة الحكومة".



وبهدف الحصول على ثقة النواب، التي لم يتمكن منافسه المحافظ البرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني من الحصول عليها الأسبوع الماضي، يتعين على سانشيز الحصول على دعم حاسم من الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون في المقابل بعفو مثير للجدل.

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روسيا اليوم