السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال صعبا وخطيرا

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السفير الأمريكي الذي أثار استياء أردوغان سيحضر حفل التنصيب

الزراعة توضح حول وجود مشاكل في محصول البطيخ المحلي

الاردن يعزي بضحايا تصادم القطارات في الهند

الديوان الملكي لمصممي ديكورات زفاف الحسين: شكراً للمبدعين الأردنيين - فيديو

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب أردوغان مندوباً عن الملك

السبت، 03-06-2023 10:26 ص

القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية بنيران الدبابات الروسية في جمهورية دونيتسك

647adfb14c59b703e50c24e7


الوكيل الإخباري- تمكنت دبابة من طراز "تي-80" من اللواء رقم 200 بالجيش الروسي، من القضاء على مجموعة استطلاع معادية ضمت حوالي 10 أشخاص حاولوا استكشاف مواقع أمامية روسية شمال جمهورية دونيتسك.

وقال قائد فصيلة الدبابات الروسية لمراسل "نوفوستي": "تلقينا إحداثيات تواجد الهدف وطبيعته –مجموعة عسكريين معادية تضم حتى عشرة أشخاص. وفي غضون 15 دقيقة توجهنا إلى موقع إطلاق نار مغلق وأطلقنا ثماني قذائف أصابت الهدف بشكل مباشر".

اضافة اعلان

 

ووفقا له، كان هدف المجموعة المعادية على ما يبدو، القيام بنشاط استطلاعي قرب مواقع القوات الروسية، لكن تم القضاء عليها.

وأشار قائد الفصيلة إلى أن الوضع في هذا الاتجاه، مستقر في الوقت الحالي، ولا يوجد ما يدل على أن العدو يحضر لإجراءات ما محددة، ولكنه يرسل مجموعات استطلاع بانتظام لاستكشاف المنطقة والوضع بشكل عام.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
197455

كندا تواجه «تهديداً متزايداً» من الهجمات الإلكترونية

1053703986_0_0_2735_1094_1920x0_80_0_0_aca9822ee17111e92f7d2257735620f7

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

233948

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد

647b02e84236042c44483f87

السفير الأمريكي الذي أثار استياء أردوغان سيحضر حفل التنصيب

image (34)

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن

647af54d42360417ff5f4a2b

البرازيل: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بدون نتائج ملموسة لذلك تنكر كييف حدوثه

أخبار متعلقة
647876154c59b727972d54a8

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

64771b834c59b76ff71c8cfd

كييف تعلن تسلمها 60 دبابة من الدول الغربية

646db7d94c59b744422c5a7d (1)

بوشيلين: نسيطر على الوضع بالقرب من أفدييفكا وماريينكا

2023-05-17_06-42-58_930838

الإعلان عن سيطرة القوات الروسية الكاملة على أرتيوموفسك

646845af4c59b70cfb5dc8ae

الجيش الروسي يحبط محاولة استطلاع أوكرانية في منطقة نوفوسيلوفكا

6466001742360467682b8f95

بوشيلين: في المستقبل القريب سيتم تقديم الخدمات المدنية بمدينة أرتيوموفسك