القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية بنيران الدبابات الروسية في جمهورية دونيتسك

الوكيل الإخباري- تمكنت دبابة من طراز "تي-80" من اللواء رقم 200 بالجيش الروسي، من القضاء على مجموعة استطلاع معادية ضمت حوالي 10 أشخاص حاولوا استكشاف مواقع أمامية روسية شمال جمهورية دونيتسك.



وقال قائد فصيلة الدبابات الروسية لمراسل "نوفوستي": "تلقينا إحداثيات تواجد الهدف وطبيعته –مجموعة عسكريين معادية تضم حتى عشرة أشخاص. وفي غضون 15 دقيقة توجهنا إلى موقع إطلاق نار مغلق وأطلقنا ثماني قذائف أصابت الهدف بشكل مباشر".

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ووفقا له، كان هدف المجموعة المعادية على ما يبدو، القيام بنشاط استطلاعي قرب مواقع القوات الروسية، لكن تم القضاء عليها.



وأشار قائد الفصيلة إلى أن الوضع في هذا الاتجاه، مستقر في الوقت الحالي، ولا يوجد ما يدل على أن العدو يحضر لإجراءات ما محددة، ولكنه يرسل مجموعات استطلاع بانتظام لاستكشاف المنطقة والوضع بشكل عام.

روسيا اليوم