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الجمعة، 08-09-2023 10:32 م

تعرف على الدول التي قامت بتغيير أسمائها عبر التاريخ .. هولندا ليست الأولى

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الوكيل الاخباري - بعد أن بات تغيير اسم دولة الهند الى "بهارات" وشيكا، وينتظر قرارا من السلطات ليكون رسميا، سلط تقرير الضوء على الدول التي غيرها اسمها عبر التاريخ. 

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ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع الدول إلى تغيير أسمائها، بعضها أسباب سياسية واقتصادية، وبعضها لتحسين صورتها أمام العالم.

وتاليا الدول التي غيرت أسمائها:

الهند - بهارات (تخطيط)
جمهورية التشيك -تشيكيا
سوازيلاند -إيسواتيني
مقدونيا - شمال مقدونيا
سيلان -دولة سريلانكا
الأيرلندية الحرة -أيرلندا
سيام -تايلاند
الرأس الأخضر -جمهورية الرأس الأخضر
بورما - ميانمار

هولندا -  نيذرلاند

جمهورية زائير - جمهورية الكونغو الديمقراطية
كمبوتشيا الديمقراطية - مملكة كمبوديا
كاب فيردي - جمهورية كابو فيردي
بلاد فارس- إيران

فولتا العليا- بوركينافاسو






 




 

 


 

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