تعرف على الدول التي قامت بتغيير أسمائها عبر التاريخ .. هولندا ليست الأولى

الوكيل الاخباري - بعد أن بات تغيير اسم دولة الهند الى "بهارات" وشيكا، وينتظر قرارا من السلطات ليكون رسميا، سلط تقرير الضوء على الدول التي غيرها اسمها عبر التاريخ.

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ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع الدول إلى تغيير أسمائها، بعضها أسباب سياسية واقتصادية، وبعضها لتحسين صورتها أمام العالم.





وتاليا الدول التي غيرت أسمائها:



الهند - بهارات (تخطيط)

جمهورية التشيك -تشيكيا

سوازيلاند -إيسواتيني

مقدونيا - شمال مقدونيا

سيلان -دولة سريلانكا

الأيرلندية الحرة -أيرلندا

سيام -تايلاند

الرأس الأخضر -جمهورية الرأس الأخضر

بورما - ميانمار

هولندا - نيذرلاند

جمهورية زائير - جمهورية الكونغو الديمقراطية

كمبوتشيا الديمقراطية - مملكة كمبوديا

كاب فيردي - جمهورية كابو فيردي

بلاد فارس- إيران

فولتا العليا- بوركينافاسو











