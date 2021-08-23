حرائق جديدة تندلع في اليونان والسلطات تجلي السكان

الوكيل الإخباري - تكافح فرق الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه حريقين جديدين، اليوم الاثنين، في جنوب جزيرة ايفيا اليونانية وفي شمال غرب العاصمة اثينا.

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وذكرت وكالة الأنباء اليونانية ان حريق الغابات في ايفيا يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي الواقع على مسافة 200 كيلومتر شمال شرق أثينا، حيث تعمل السلطات على إجلاء السكان بالقوارب.



واندلع الحريق الجديد، صباح الاثنين، بعد أسبوعين من حريق ضخم أتى على أكثر من 50 ألف هكتار في شمال جزيرة ايفيا، كما اندلع حريق آخر في فيا على بعد 60 كلم شمال غرب أثينا، في غابة كثيفة كانت احترقت على مدى ستة أيام الأسبوع الماضي قبل أن تتم السيطرة على النيران، السبت.



وقررت الشرطة اليونانية وقف حركة السير على قسم من الطريق السريع في هذه المنطقة، وقامت بإجلاء السكان من قريتين على سبيل الاحتياط.



وقضت الحرائق بالإجمال على أكثر من 116 ألف هكتار من الأراضي في اليونان منذ نهاية يوليو، في مشاهد مروعة.

روسيا اليوم