زاخاروفا تكشف السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا

الوكيل الاخباري- كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا والتي أصبحت "على وشك الموت".

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جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتبت:



إن ما اشتهرت به الصناعة الألمانية دائما أصبح اليوم على وشك الموت، حيث أصبح فرع كامل من الاقتصاد الألماني الصناعات الكيميائية، التي توفر فرص عمل لنصف مليون شخص، على وشك الانهيار.



وهذه هي تقييمات الوضع الراهن للصناعات الكيميائية الألمانية، والتي تظهر عمق التدهور لتلك الصناعات:



انخفاض حجم التداول: 11.5%



انخفاض الإنتاج: 10.5%



انخفاض الإنتاج خارج قطاع الأدوية 16.5%



انخفاض الإنتاج في مجال الكيمياء غير العضوية 26%



وقد عبر الخبراء عن ثقتهم في أن الركود والأزمة في الصناعة الكيميائية الألمانية لا رجعة فيها تقريبا.