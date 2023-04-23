بريطانيا تختبر خدمة تنبيه جديدة للكوارث عبر الهواتف المحمولة

الوكيل الاخباري - أجرت السلطات البريطانية اليوم الأحد، أول اختبار لخدمة تنبيه طوارئ جديدة في عموم البلاد.

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وأصدرت ملايين الهواتف المحمولة حتى إذا كانت على وضع صامت، إنذارا بصوت عالٍ مدته عشر ثوان.



وقالت هيئة الـ (بي بي سي)، اليوم، إن هذا البرنامج -المصمم على غرار مخططات مماثلة في الولايات المتحدة وكندا واليابان - يهدف إلى تحذير الجمهور إذا كان هناك خطر على الحياة في محيطهم.



وأضافت الهيئة أن خدمات الطوارئ تأمل في استخدام هذا النظام لتنبيه الناس إلى الفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث.



وظهرت رسالة على الهاتف المحمول تقول"هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في مكان قريب".