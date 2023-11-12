ميقاتي: وضعنا خطة لثلاثة أشهر قادمة ونطالب إسرائيل بوقف استفزازاتها

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، إن حزب الله يتصرف بوطنية عالية، وأنه مطمئن إلى عقلانيته.

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وأضاف ميقاتي قائلاً: 'لسنا هواة حرب، ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة. لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها'.



وأكمل: 'الحذر موجود، ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان. ما يهمني هو أن يبقى لبنان بعيدًا عن الحرب، ونتطلع دائمًا إلى الاستقرار'.

واشار ان بلاده وضعت خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان قائلاً :" نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان"

وطالب ميقاتي بوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن :" لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر"









