السعودية مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - تحدث تقرير صحفي إسباني، عن خطة سرية قد تقود نيمار نجم باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة في الموسم الجديد.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد كشفت مصادر قريبة من مفاوضات عودة نيمار للبارسا، عن الخطة التي يجهزها الأطراف المختلفة لإبرام الصفقة.



وأشارت إلى أن بيني زهافي وكيل نيمار، هو من يقود الصفقة، حيث سيقدم فريق سعودي، عرضا لشراء نيمار من باريس، ثم يعيره لموسم واحد إلى برشلونة، مع تحمل جزء من راتبه.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الخيار الوحيد المطروح لإبرام صفقة عودة نيمار للكامب نو.



وكشفت أن راتب نيمار يتجاوز 22 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، ولذلك لن يستطيع برشلونة، تحمله بمفرده.



وذكرت أن خيار اللعب في السعودية لا يغري نيمار في الوقت الحالي، لكن فكرة إعارته إلى برشلونة، قد تدفعه للموافقة على العرض.

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