المنتخب الأردني لكرة القدم يلتقي نظيره الصربي

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الصربي في مباراة ودية عند التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة في النمسا.



وبدأ المنتخب الوطني اعتبارا من الأربعاء معسكرا تدريبيا في النمسا، يتخلله مباراة ودية مع منتخب صربيا الجمعة، ومباراة ودية ثانية أمام منتخب جامايكا يوم الاثنين المقبل.



ويأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام المقبل في قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الحالي.

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