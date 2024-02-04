الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج في الايام المقبلة

الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، أنه لا مؤشرات لهطولات ثلجية على المملكة حتى الآن، مشيرا إلى أن إدارة الارصاد تتابع التحديثات أولا بأول.



وأضاف، أن الاجواء في الاسبوع الحالي والمقبل ستكون مستقرة نهارا وباردة ليلا، مشيرا إلى فرصة لزخات خفيفة من الامطار في شمال ووسط المملكة اليوم الاحد وغدا الاثنين.

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وبين آل خطاب، إن المملكة ستتأثر بارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة وتستمر خلال الثلث الأول من الشهر الحالي، وقد تصل إلى منتصف الشهر.