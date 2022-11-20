تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات



الوكيل الاخباري - إرتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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🔺 التحذيرات :

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.