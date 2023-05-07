الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يتابع تمرين (صقور الهواشم)

معماريون يحتفلون في أم الجمال باليوم العالمي للمواقع الأثرية

"ترخيص السواقين والمركبات" تطلق جولات جديدة من الترخيص المتنقل "بنوصلك"

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

تربية الكرك تفتتح غرفة الأرشيف بمدرسة الكرك الثانوية

البلقاء التطبيقية وبلدية جرش تبحثان تطوير منطقة كلية جرش التقنية

حوارية بإربد حول التمكين الديمقراطي للشباب

ماذا يعني انتهاء قانون الدفاع في الاردن؟

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

تنقلات واسعة في أمانة عمان - أسماء

الأحد، 07-05-2023 04:30 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

4202328175630446024369


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الوكيل نهار

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

520232175137480065072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

ابراج السادس

انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

4202328175630446024369

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

1120225164648885110308

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر المملكة بأمطار رعدية غدا

غبار

الأرصاد تحذر من تشكل الغبار على الطريق الصحراوي

أخبار متعلقة
520232175137480065072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

4202325164724731799692

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

420231822317898533904

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

420232516131376375615

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

420239133150464240028

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

4202366833370025335

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات