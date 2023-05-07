تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .
ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
⛔️ التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.
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