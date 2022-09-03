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السبت، 03-09-2022 01:47 م

التغذية غير الصحية تظهر على الوجه

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن التغذية غير الصحية تظهر على الوجه، موضحاً أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول السكر بعد ظهور خطوط عرضية على الجبين، وأكياس تحت العينين، وبثور مفردة مؤلمة واتجاه الوجنات إلى الداخل، إضافة إلى المظهر الشاحب، والملمس المشابه للعجين.

وأضاف المركز أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الملح من تورم الوجه، وعلى الإفراط في تناول الحليب من تورم الجفون، وظهور أكياس وهالات سوداء تحت العينين وبثورعلى الوجه وحب شباب شديد على الذقن، بالإضافة إلى شحوب أو خشونة الوجنات.

ويمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الغلوتين من بثور على الجبين وبقع على الذقن ونقاط حمراء على الوجنات، وانتفاخ الوجنات.

وأشار المركز إلى ضرورة التخلي عن الطعام المسبب للعلامات، مدة 4 أسابيع، لختفي تلقائياً.

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