الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 09:49 ص

حالتان يمنع فيهما تناول مكملات الكولاجين

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الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة يانا يرموراكي، أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، إن كل من يعاني من قصور الكبد والكلى يجب عليهم تجنب تناول مكملات الكولاجين.

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أوضحت الطبيبة أن هناك موانع لتناول مكملات الكولاجين في الأمراض التي تتطلب التقليل من تناول البروتينات، مثل قصور الكبد وقصور الكلى

وأشارت الطبيبة إلى تناول مكملات الكولاجين بحذر في حالة الحساسية، ويمكن أن تحدث حساسية من الكولاجين السمكي إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل الأسماك.

 

الكونسلتو الطبي

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