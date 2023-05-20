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السبت، 20-05-2023 04:58 م

علاج لضغط الدم يحل مشكلة حب الشباب الدائم

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الوكيل الإخباري- أظهر فريق بحث من جامعة ساوثهامبتون أن دواء سبيرونولاكتون، لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد آلاف النساء اللاتي تعانين من حب الشباب بعد تجاوز فترة المراهقة.

وأجرى الباحثون أول تجربة سريرية واسعة النطاق لإثبات فعالية سبيرونولاكتون ضد حب الشباب الدائم.

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ونُشرت نتائج التجربة على موقع "المجلة الطبية البريطانية بي إم جي"، وقالت: "دواء سبيرونولاكتون رخيص ومتوفر بسهولة، وهو مدرج ضمن إرشادات علاج حب الشباب في الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تؤدي التجربة إلى تغيير الإرشادات المماثلة في بريطانيا".


وسبيرونولاكتون مدر للبول يحافظ على البوتاسيوم، ويُستخدم ضد قصور القلب الاحتقاني، وتليف الكبد، وأمراض الكلى لتصريف السوائل الزائدة من الجسم.


وأجريت التجربة البريطانية على أكثر من 400 امرأة، فوق 18 عاماً ومعظمهن في الـ 30، مصابات بحب الشباب الذي استمر أكثر من 6 أشهر، وأعطيت نصفهن دواء سبيرونولاكتون، والنصف الآخر علاجاً وهمياً.


وأظهرت النتائج أن اللواتي تناولن سبيرونولاكتون شهدن تحسناً ملحوظاً في حب الشباب بعد 12 و24 أسبوعاً مقارنة مع اللاتي تناولن الدواء الوهمي.

 

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