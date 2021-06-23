فوائد ومضار التدليك

الوكيل الإخباري - التدليك هو مصطلح عام للضغط والتمسيد والفرك ومعالجة الجلد والعضلات والأوتار والأربطة، وعادةً يستخدم المعالجون بالتدليك أيديهم وأصابعهم، ولكن قد يستخدمون الساعدين والمرفقين وحتى القدمين أيضًا. وقد يتراوح التدليك من اللمس الخفيف إلى الضغط العميق.

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وبينما يلزم إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد فوائد التدليك ، إلا أن بعض الدراسات أظهرت فائدة التدليك في الحالات التالية أيضًا:



- القلق.

- اضطرابات الهضم.

- الالتهاب العضلي الليفي.

- الصداع.

- الأرق المتعلق بالتوتر.

- متلازمة الألم الليفي العضلي.

- الخدر وألم الأعصاب.

- إجهاد الأنسجة الرخوة أو إصابتها.

- الإصابات الرياضية.

- ألم المفصل الصدغي الفكي.

مخاطر التدليك

قد يستفيد معظم الأشخاص من التدليك، ومع ذلك، قد لا يكون التدليك مناسبًا في الحالات التالية:

- اضطرابات النزيف أو تناول أدوية سيولة الدم المانعة للتجلط.

- الحروق والجروح المفتوحة أو التي تلتئم.

- الخثار الوريدي العميق.

- الكسور.

- هشاشة العظام الحادة.

- قلة الصفيحات الدموية الحادة.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي التدليك إلى:

- النزيف الداخلي.

- تلف بالأعصاب.

- شلل مؤقت.

- تفاعلات تحسسية تجاه زيوت وغسول التدليك.

المصدر - صحتك