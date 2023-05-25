ما اضرار تناول فول الصويا ؟

الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتغذية إن فول الصويا يتمتع بفوائد عديدة للصحة، ولكنه لا يخلو أيضاً من الأضرار الصحية.



وأوضح المركز أن فول الصويا يمثل بديلاً جيداً للحوم بالنسبة للأشخاص، الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، حيث تحتوي 100 جم منه على 40 جم من البروتين، ونحو 20 جم من الدهون و7 جم من الكربوهيدرات سهلة الامتصاص، وبخلاف ذلك يتألف فول الصويا من الماء.

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كما يخلو فول الصويا من الكوليسترول. لذا فهو يساعد في خفض مستوى الكوليسترول على المدى الطويل، ويُعد مفتاحاً صحياً لإنقاص الوزن.



ومن ناحية أخرى، أشار المركز الاتحادي إلى أن فول الصويا لا يخلو من الأضرار، حيث إنه يحتوي مثلا على "حمض الفيتيك"، الذي يحد من امتصاص الجسم للمعادن.



كما يحتوي فول الصويا على مركبات نبات ثانوية قد تضر بالأمعاء. لذا ينصح خبراء التغذية بعدم تقديم أية أطعمة بديلة من فول الصويا للرضع والأطفال الصغار.



وبالإضافة إلى ذلك، يعد فول الصويا غير مناسب لمرضى النقرس؛ نظراً لاحتوائه على مادة "البيورين"، التي يحولها الجسم إلى حمض اليوريك، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم مسببا الشعور بمتاعب تصل إلى حد الإصابة بنوبة نقرس حادة.

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