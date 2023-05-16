ما هي قاعدة 20/20 السحرية لإنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة الانتفاخ والغازات المزعجة بعد تناول الطعام مباشرة، وهو ما يشكّل أزمة كبيرة لهم ويمنعهم من الأكل براحة ويجبرهم على تجنّب بعض الأطعمة للتخفيف من تأثيرها في المعدة.



وفي هذا السياق، قالت نيكولا لودلام راين، اختصاصية التغذية والمتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية (BDA): "إذا شعرت بعدم الراحة بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، أو كنت تعاني من الانتفاخ أو الغازات الزائدة، أو تريد المزيد بعد الانتهاء من وجبة جيدة، فربما تحتاج إلى الإبطاء في سرعة تناولك للطعام. والرقم السحري للقيام بذلك هو 20".

اضافة اعلان



وأوضحت في لقاء مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "بالنسبة الى أولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة، فإننا نستخدم قاعدة 20 معهم، أي قطعة طعام بحجم 20 بنساً (نحو 30غراماً)، امضغها 20 مرة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية بين اللقمات، وخذ 20 دقيقة لتناول الوجبة كاملة".



وأشارت إلى أنه "حتى إذا لم تكن قد خضعت لجراحة إنقاص الوزن، فيمكنك تناول كميات أكبر من اللقم، ولكن لا يزال يتعين عليك قضاء 20 دقيقة في تناول الوجبة مع ضرورة مضغ كل لقمة أكثر".



وهناك طرق عدة يمكن تطبيقها لإبطاء وتيرة تناول الطعام على الفور، مثل ضبط عدّاد الوقت عندما تتناول وجبة لتكوين فكرة عن المدة التي تستغرقها لتناولها. وحاول أيضاً التخلص من عوامل التشتيت، مثل التلفاز أو الهاتف، واجلس على طاولة لتناول الطعام بدلاً من الأريكة.



وتؤكد الدراسات أن أخذ وقت أطول لتناول الطعام هو مجرد وسيلة تمكّنك من خسارة الوزن بأمان وتحسين صحتك العامة.





