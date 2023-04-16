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الأحد، 16-04-2023 01:37 م

مخاطر الإكثار من تناول المعجنات في رمضان

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الوكيل الإخباري- خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان يكثر الطلب على المعجنات بكامل أنواعها بهدف التغيير في السفرة الرمضانية والملل من طبخ أصناف كثيرة بشكل يومي.

وفي هذا السياق، ينصح خبراء التغذية الصائمين بتجنب تناول المعجنات بعد صوم ساعات طويلة، لما له من أضرار عديدة على الصحة، خاصة أن المكون الرئيسي لهذه المعجنات هي النشويات (الدقيق الأبيض أو الأسمر) والدهون (الزيوت أو السمن أو الزبدة)، فضلا عن السكر.

وتكمن أبرز مخاطر تناول كميات كبيرة من المعجنات في شهر رمضان فيةالإصابة بالسمنة والتخمة والخمول والكسل، فضلا عن الإضرار بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم والحموضة.

وكذلك يسبب الإفراط في تناول المعجنات ارتفاع السكر في الدم وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وزيادة نسبة الدهون في الجسم وزيادة معدل الالتهاب أيضا والإصابة بأمراض القلب.

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