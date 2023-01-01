كيف أستعد للسفر؟

الوكيل الإخباري - السفر من أكثر الأمور متعة في الحياة لرؤية أشخاص جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة وزيارة أماكن متنوعة، لذا فالأمر يحتاج إلى التخطيط المُسبق.

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في الآتي، بعض النصائح التي تساعد في الاستعداد للسفر قبل بدء الرحلة

السياحية :

إعداد قائمة تعبئة

ينصح بالتحضير لكافة الضروريات والاحتياجات لقضاء رحلة ممتعة ويكون ذلك وفقًا لمدة الرحلة، ويتم ذلك من خلال تحديد قائمة بكافة الأمتعة التي يرغب المسافر باصطحابها معه طوال مدة الرحلة السياحية وذلك لتجنب شراء أي شيء من الوجهة السياحية في حالة الاحتياج إليها، والتي يكون من أهمها أدوات النظافة، الأسلاك، الكابلات، المحولات، الوجبات الخفيفة.

تحميل الأفلام والكتب الصوتية

يمكن تحميل الأفلام والكتب المفضلة والكتب الصوتية وغير ذلك، للاستمتاع بها طوال رحلة السفر على متن الطائرة أو في وقت الفراغ أثناء التواجد بالوجهة السياحية

شحن جميع الأجهزة الإلكترونية

لا شيء أسوأ من الوصول إلى المطار وإدراك أن الهاتف فاصل شحن، على الرغم من الحاجة إليه طوال الرحلة السياحية سواء من خلال الاستمتاع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أو التصفح من خلاله على مواقع التواصل الاجتماعي.



البحث عن الوجهة

يمكن البحث عن الوجهة السياحية بطريقة جيدة لمعرفة كافة المعلومات الخاصة بها والتي يمكن الإطلاع عليها حتى لا يشعر المسافر بالمفاجأة بمجرد الوصول إليها.



مشارك تفاصيل الرحلة

ينصح بمشاركة كافة تفاصيل الرحلة السياحية والحجز وغير ذلك مع شخص موثوق فيه أو أحد من أفراد العائلة، وذلك حتى يكون هذا الشخص على معرفة بكافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمسافر أثناء الرحلة السياحية في حالة التعرض لأي ظرف طارئ أو مفاجئ قد يهدد حياة المسافر أو يكون سببًا في إزعاجه أثناء الرحلة السياحية.



مراجعة الطبيب

قبل السفر من الضروري التأكد من زيارة طبيب الرعاية الأولية الخاص، كما أنه من الضروري الحصول على فحص شامل والحصول على اللقاحات الروتينية محدثة، قد تبدو التطعيمات مؤلمة، ولكن هناك أماكن في العالم تتطلب من المسافر بعض اللقطات قبل أن التمكن من دخول البلد، وإذا كان الشخص مسافرًا إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية أو إفريقيا، فسيحتاج إلى سؤال الطبيب عن حقنة الملاريا والحمى الصفراء.

سيدتي

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