كيف تتصرف عند كثرة المطبات الهوائية في الطائرة؟

الوكيل الإخباري - يتعرض الكثير من المسافرين للمطبات الهوائية أثناء استقلال الطائرة، مما يشعرهم بالارتباك والقلق وعدم التوازن أثناء التعرض لهذا الموقف.

اضافة اعلان

في الآتي، بعض النصائح أثناء حدوث المطبات الهوائية على متن الطائرة:

كيف تستعد للاضطراب قبل الرحلة؟

إذا كان المقعد المخصص للمسافر غير مريح، يمكنه سؤال المضيفة عن إمكانية تغييره، علمًا أن البعض يشعرون بالراحة عند الجلوس بالقرب من الجناح، اعتقاداً منهم أن الطائرة ثابتة في الهواء.

يجب الحصول على كل الحقائق والمعلومات عن الاضطراب يمكن أن يجعله أقل إثارة للخوف لأن المسافر على دراية بما يسببه، هناك العديد من مقاطع الفيديو والمدونات والمقالات على التي يمكن أن تساعد المسافر في الاستعداد للرحلة السياحية.

كيف تستعد للاضطراب أثناء الرحلة؟

سيخبر الطيار والمضيفة متى يكون فكها آمنًا ومتى يبقى المسافر مثبتًا في مقعده، سيستخدم معظم الطيارين ضوءًا فوق مقعد للإشارة إلى وقت الالتفاف والفك، بالإضافة إلى إرسال إعلانات مباشرة إلى المقصورة. قم بتخزين أي عناصر مفكوكة بأمان: أي شيء لم يتم تخزينه بأمان يمكن أن يسقط ويؤذي المسافر أو يؤذي الشخص الذي بجواره في أوقات الاضطراب، يوصى بتخزين جميع العناصر السائبة في حقيبة اليد أسفل المقعد أو في الخزانة العلوية بأمان.

غالبًا ما يكون هواء المقصورة جافًا في الطائرة، مما يتسبب في إصابة الركاب بالجفاف، يمكن أن يسبب الجفاف في كثير من الأحيان الصداع والغثيان، مما يزيد من التوتر والقلق أثناء الرحلة.

ماذا تفعل أثناء الاضطراب؟

ركز على تنفسك: في لحظات التوتر، قد يكون من السهل حبس الأنفاس أو تسريع التنفس هذا سيجعل المسافر أكثر قلقًا فقط، لذلك من المهم أن أخذ أنفاسًا بطيئة وخاضعة للتحكم. مشاهدة المضيفات أثناء الاضطرابات: إذا ظلوا هادئين، فهذه علامة جيدة على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

ابحث عن مصدر إلهاء: إذا كان من الصعب على المسافر أن يظل هادئًا خلال فترة الاضطراب، فإن أفضل شيء يفعله هو إلهاء نفسه، إليك بعض الاقتراحات حول كيفية القيام بذلك: استمع إلى بودكاست ممتع يمكن الاستماع إلى قائمة تشغيل الموسيقى المفضلة.

يمكن قراءة كتابًا ممتعًا. مشاهدة فيلم أو مسلسل تلفزيوني مفضل.

يمكن البدء في محادثة مع الشخص المجاور.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة