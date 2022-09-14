أيمن زيدان يستذكر ابنه الراحل بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-وجه الممثل السوري أيمن زيدان رسالة مؤثرة لابنه الراحل نوار، معبرا عن اشتياقه الشديد له.



وكتب زيدان عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "ياولدي ..لايمكن أن تدرك حجم اشتياقي لك … أحس بالوحشة والغربة بعد رحيلك ..حين سافرت ادركت ان الوطن ليس أرضاً فقط بل هو الأرض والأحبة ..غرفتك سكنها الصقيع.

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أشياؤك كما هي. اوراقك وبقايا سجائرك و “بيجامتك “ الملونة وصور مغنيك المفضل وبقايا زجاجة عطرك التي أستنشقها كل صباح ..ابنة خالك فقدت الأمل من انتظارك ويوم زواجها القسري همست لي لن يعود ياعمتي ..عتبت عليها وقلت لها كان عليكِ ان تنتظري فأنا اعرف من ربيت ..هو لايستطيع ان يعيش دون هواء دمشق ..كان يكرر على مسامعي انا أعشق هذه الارض ولاأستطيع ان اتخيل الحياة دون ان يشرق صباح وجهك كل يوم …الآن أشعر بالحرج فقد طال سفرك وأخشى ان يكون حدس ابنة خالك صحيحا …لم يمض وقت طويل حتى أدركت الام ان ابنة اخيها كانت على حق".





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