الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 12:55 م

إليسا تحيي شهر الحب في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء عدة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب.

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وستبدأ ملكة الإحساس حفلاتها يوم 4 فبراير المقبل من مدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، وفي اليوم التالي ستحيي حفلاً في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وفي 11 فبراير سترحل النجمة اللبنانية لمدينة ديترويت في ولاية ميشغان لإحياء حفل فني فيها، وستختتم جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعدّة حفلات ستقام في جزر بهاما بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 12 و16 فبراير المقبل.

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