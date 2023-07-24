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الإثنين، 24-07-2023 01:08 م

اتّهامات باستنساخ أغنية أحمد سعد وروبي والمنتج يردّ

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الوكيل الإخباري- ردّ محمد جابر منتج كليب أغنية "يا ليالي" التي أدّاها الفنان أحمد سعد بمشاركة الفنانة روبي، على الجدل المثار حول التشابه بين هذه الأغنية وأخرى قدّمتها الفنانة المغربية سميرة سعيد بالاسم نفسه.

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وقال جابر: "لا تشابه بين الأغنيتين إلا في الاسم فقط، ولا صحة لاستنساخ الأغنية من أغنية الفنانة سميرة سعيد، ولكن اللحن مختلف وسميرة من أوائل الفنانات الذين تعاونوا مع مزيكا، ولذلك إذا حدث أي خلاف فسوف تلجأ إلينا، ولكن في النهاية الشائعات ضريبة نجاح الأغنية مثلما حدث مع العديد من الأغاني من قبل".
وعبّر جابر عن سعادته بنجاح أغنية "يا ليالي" للمطرب أحمد سعد والفنانة روبي، والتي تصدّرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات على قناة مزيكا في "يوتيوب".


وقال محمد جابر إن نجاح الأغنية فاق التوقعات، خاصة أنها حققت نسبة مشاهدات عالية في وقت قياسي وفور طرحها، مؤكداً أن التعاون بين روبي وأحمد سعد فكرة ناجحة وجديدة، ولذلك نالت الأغنية إعجاب الجمهور وانتشرت في كل أنحاء مصر في ساعات قليلة.


يُذكر أن أغنية "يا ليالي" تصدّرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها على "يوتيوب"، حيث تخطّت حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة، وهي من ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع هاني محروس وكلمات فلبينو.

 

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