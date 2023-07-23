نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

الوكيل الإخباري- نشرت الصفحة الرسمية للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة عبر فيسبوك صورا من تكريم الفنان أحمد سعد عقب إقامة حفله الغنائي في تونس أمس.

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وعلقت النقابة قائلة : “استقبال الفنان المصري أحمد سعد وبحضور اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة. وفي كلمته لوسائل الإعلام أعرب الفنان احمد سعد عن حبه واحترامه للشعب التونسي، وقد تم تكريمه وتسليمه بطاقة شرفية في النقابة”.



وأحيا أمس الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في تونس والذى كان شهد حالة من الجدل الواسع قبل إقامته بعد الأزمة الشهيرة له.



صدى البلد