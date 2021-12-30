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الخميس، 30-12-2021 01:40 م

حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

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الوكيل الإخباري - أثارت تصريحات الفنان مصطفى فهمي في أحد لقاءاته التلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، بأنه أخبر شقيقه حسين بأنه "كفاية ستات كده وخلينا نعيش أحرار"، جدلاً كبيراً حول انفصال حسين عن زوجته، إلا أن ظهور الأخير مع زوجته في العرض الخاص لفيلم "الكاهن" كان كافياً لنفي لتلك الأخبار.

وفي أول تعليق له على تلك الشائعة، كشف حسين فهمي على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم "الكاهن" حقيقة انفصاله عن زوجته، قائلاً: "فعلاً أنا ومصطفى أخويا ملناش حظ في الستات، لكن الناس فهمت غلط، أنا منفصلتش عن مراتي ولا حاجة، أهي موجودة معايا".

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