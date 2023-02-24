هكذا نعى الفنان أيمن زيدان شقيقه شادي

الوكيل الإخباري - نعى الفنان السوري أيمن زيدان، شقيقه الفنان شادي زيدان الذي توفي اليوم الجمعة، بكلمات مؤثرة.

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ونشر الفنان أيمن زيدان صورة تجمعه بشقيقه وكتب فيها: "مرت عليي أسوأ 11 سنة من حياتي. لم أتوقع أبدا أن يحصل لي كل هذا. توفي ابني الأقرب لي. تباعد عني الأصدقاء. دُمر بيتي الذي كان حلمي طوال حياتي. وطني يتمزق. واليوم أفتقد أخي وشقيقي شادي".

وأضاف: "لم يعد للحياة أية نكهة. وبعد كل هذا يأتيني الناس ويسألونني: أيمن لماذا تبدو حزينا" ما هكذا عهدناك. وأجيبهم: هل لي أن أصطنع الفرح وأنا بكل هذه الظروف السيئة.. آه يا وطني كم تضيق.. الله يرحمك يا أخي".

وكان توفي الفنان شادي زيدان إثر إصابته بتوسع أحد الأوعية الدموية بالدماغ تسبّب بنزيف دماغي عالي لدى الراحل ما أدى لدخوله بغيبوبة ومن ثم الوفاة.



