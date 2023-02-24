الجمعة 24-02-2023
الوكيل الاخباري

هكذا نعى الفنان أيمن زيدان شقيقه شادي

الحكومة: من حق المواطن الحزبي اللجوء للقضاء في حال ممارسة أي ضغوط عليه

الحكومة تكشف سبب تغير التوقيت على هواتف الأردنيين

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية قونية في تركيا

بلعاوي: الزلازل الأخيرة لم تؤثر على المواقع الأثرية في الأردن

هام لمرتادي طريق إربد - جرش - عمان

ولي العهد يهنئ صقور سلة الأردن بالتأهل لكأس العالم

التحقيق بتعرض مسنة للحرق بدار للمسنين في عمان

صقور الأردن يفوز على الهند في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

أكثر من 750 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الجمعة، 24-02-2023 09:41 م

هكذا نعى الفنان أيمن زيدان شقيقه شادي

440465Image1


الوكيل الإخباري - نعى الفنان السوري أيمن زيدان، شقيقه الفنان شادي زيدان الذي توفي اليوم الجمعة، بكلمات مؤثرة.

اضافة اعلان

 

ونشر الفنان أيمن زيدان صورة تجمعه بشقيقه وكتب فيها: "مرت عليي أسوأ 11 سنة من حياتي. لم أتوقع أبدا أن يحصل لي كل هذا. توفي ابني الأقرب لي. تباعد عني الأصدقاء. دُمر بيتي الذي كان حلمي طوال حياتي. وطني يتمزق. واليوم أفتقد أخي وشقيقي شادي".

 

وأضاف: "لم يعد للحياة أية نكهة. وبعد كل هذا يأتيني الناس ويسألونني: أيمن لماذا تبدو حزينا" ما هكذا عهدناك. وأجيبهم: هل لي أن أصطنع الفرح وأنا بكل هذه الظروف السيئة.. آه يا وطني كم تضيق.. الله يرحمك يا أخي".

 

وكان توفي الفنان شادي زيدان إثر إصابته بتوسع أحد الأوعية الدموية بالدماغ تسبّب بنزيف دماغي عالي لدى الراحل ما أدى لدخوله بغيبوبة ومن ثم الوفاة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (48)

تعرف على القصة الكاملة لوفاة الفنان شادي زيدان

62b469b24c59b770a4437e39

الموت يفجع الوسط الفني المصري

شادي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان

EqfjweZWMAEOcpJ

يسرا تكشف جديد وضعها الصحي بعد تعرضها لأزمة مفاجئة

63f7423442360403fb46ba12

الوسط الفني في مصر يفجع بوفاة فنان كبير

375

أبرزها الحشاشين لـ كريم عبد العزيز.. مسلسلات خرجت من المنافسة في رمضان 2023

أخبار متعلقة
image (48)

تعرف على القصة الكاملة لوفاة الفنان شادي زيدان

62b469b24c59b770a4437e39

الموت يفجع الوسط الفني المصري

شادي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان

439879Image1

تطورات الحالة الصحية لـ شادي زيدان

222

وائل زيدان يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه شادي زيدان بعد تدهور حالته الصحية

adc90e1c-4967170_1676384074

شادي زيدان يدخل بغيبوبة